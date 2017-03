Scatto in avanti della Fiorentina, nell'ultima gara di campionato che precede il Torneo di Viareggio, e si impone con un netto 4-0 sul Latina confermando il proprio secondo posto nel Girone A alle spalle della Lazio. Protagonista dell'incontro e al primo anno agli ordini di Federico Guidi è stato Riccardo Sottil, andato a segno per il gol del definitivo 4-0 e incontenibile nell'1 contro 1 lungo l'out di destra.



UN ALTRO FIGLIO D'ARTE DOPO CHIESA - Dopo Federico Chiesa, figlio di Enrico e già esploso in prima squadra alla corte di Paulo Sousa, la Fiorentina Primavera si coccola un altro figlio d'arte. Riccardo Sottil nasce a Torino il 3 marzo 1999 e il cognome che porta con sè è di quelli importanti per il mondo del calcio. Il padre, Andrea, è stato infatti difensore fra le altre di Torino, Fiorentina e Genoa e nei suoi primi anni di età Riccardo gira mezza Italia seguendo le orme del padre. Unico denominatore di tutte le sue esperienze? Il pallone fra i piedi perchè fin dall'età di 5 anni Riccardo gioca a calcio da Reggio Calabria a Genova fino a Catania. Proprio a Catania viene notato e prelevato dagli osservatori della Juventus che gli danno le basi giuste per maturare la mentalità di un professionista.



L'ADDIO AL TORINO DA ANTI-JUVE - Dopo due anni la Juventus non punta su di lui e Riccardo passa immediatamente al Torino. Ancora una volta gli spostamenti del padre lo spingono a cambiare spesso ma alla fine quella granata resterà la sua casa dato che gran parte della sua giovane carriera si svolgerà lì. Qualcosa a Torino si rompe, lo spogliatoio non è più con Riccardo e a gennaio 2016 passa alla Fiorentina che punta su di lui grazie a Corvino e lo fa subito scendere in campo da titolare negli Allievi Nazionali. Qui si toglie anche lo sfizio di vendicarsi di Torino e Juventus siglando un gol ai granata e una doppietta nella vittoria per 4-2 dell'ultima gara di campionato e che manda la formazione viola alla fase finale del torneo.



ESTERNO D'ATTACCO E CUORE ROSSONERO - Riccardo t ifa Milan fin da bambino e ha in Pato ed El Shaarawy due punti di riferimento. Come i due ex-attaccanti rossoneri è infatti agilissimo, sa attaccare la profondità nell'1 contro 1 e, soprattutto, può giostrare in ogni zona dell'attacco. Guidi lo sta schierando principalmente da esterno destro d'attacco ma data la folta concorrenza in maglia viola (in attacco ci sono Caso, Mlakar, Gori, Perez,.. non sempre parte da titolare. A far sorridere è però un dato, perchè la media gol per Sottil è altissima nonostante il ruolo: 7 gol in 17 presenze, uno ogni 103 minuti giocati. Numeri da predestinato in un settore giovanile che non smette di sfornare talenti.