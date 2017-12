L'ex violasarà il secondo rinforzo del Fluminense dopo l'acquisto di Jadson. Il 24enne esterno, tuttora di proprietà della Fiorentina, ha giocato nell'ultima stagione al Vasco. La formula con cui approda al Fluminense, come riporta il sito brasiliano globoesporte, è quella del prestito per un anno. Al giocatore si era interessato anche l'Atletico Paranaense. Ora il club carioca attende di scambiare i documenti con la Fiorentina per poi far firmare il calciatore.