Riccardo Saponara o Marco Benassi? In una situazione di normalità, tutti e due. Ma visto l'andamento dell'ex giocatore del Torino, la situazione è diversa rispetto a quando si prospettava all'inizio della stagione. Inoltre, Saponara sta rientrando dall'infortunio e, adesso, è pronto a prendersi un posto nello scacchiere di Stefano Pioli. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, l'ex Empoli ci crede e proverà a far di tutto per convincere il tecnico della Fiorentina a consegnargli la prima opportunità vera dopo tanti mesi di attesa. Un’idea, questa, che fra l’altro sembra andare davvero incontro alle necessità dell’allenatore, che punta molto su Benassi, ma che allo stesso tempo ha capito che il classe '94 è ancora in una fase di ambientamento. La staffetta diventa così motivo di discussione e di attesa in vista del match contro l’Udinese.