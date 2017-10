Dopo 11 partite di campionato sono 22 gli atleti che Stefano Pioli ha utilizzato, spesso insistendo sulla solita formazione. Ci sono 10 calciatori nella Fiorentina che superano i 750 minuti di gioco che rappresentano il 71,5% del minutaggio complessivo. Poi troviamo Laurini e Gaspar che si dividono più o meno equamente i minuti anche se il francese ha preso il sopravvento e Dias che hanno un minutaggio medio e da Eysseric in giù gli altri 9 con meno di 283 minuti he rappresentano il 27% dell’impiego totale.



In definitiva sono 13 i calciatori di cui Pioli si fida e che vanno in campo con continuità con Sportiello e Astori che non hanno perso un solo minuto. Gli altri sono riserve e niente più. La scelta del tecnico è stata ripagata? Considerando le previsioni degli addetti ai lavori sì perché la Fiorentina è al settimo posto e difficilmente potrebbe ambire ad un piazzamento molto superiore. Un problema potrebbe forse avvenire nel prosieguo del campionato quando l’inverno e la fatica potrebbero giocare dei brutti scherzi a muscoli e articolazioni dei calciatori viola. Ma qui siamo nel campo delle ipotesi e per il momento ci limitiamo a registrare le scelte di Pioli. Lo riporta ViolaNews.com.