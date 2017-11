Il giocatore della Fiorentina Jordan Veretout ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: "I primi mesi sono andati molto bene, ho cercato di adattarmi il più rapidamente possibile. Qui è molto diverso dalla Francia e dall’Inghilterra. L’allenatore e lo staff mi stanno aiutando molto. Gioco spesso, ma devo continuare a lavorare duro perché in Italia è più difficile giocare. C’è molta tattica e anche fisicamente bisogna saper rispondere presente. Mi ha stupito il fatto che si lavori così tanto con i video, non ero abituato. È molto utile per migliorare. Eysseric? Questa squadra è cambiata molto in estate. Ci sono molti stranieri e dobbiamo adattarci il prima possibile. Però stiamo iniziando a prendere forma. Conosco bene Valentin, io e lui abbiamo due ruoli molto diversi, ma sa bene quel è il suo compito. Ha avuto la sfortuna di farsi subito male e tornare al massimo in un campionato come questo è sempre difficile. Fidatevi, è un gran bel giocatore, uno dei migliori calciatori francesi. Lo scorso anno ha fatto una stagione fantastica col Nizza. Quando sarà al massimo ci darà un grande contributo".