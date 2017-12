Probabile e auspicato - si legge sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - il recupero di German Pezzella, fuori preventivamente prima a Cagliari e poi all’Olimpico a causa di una forte contusione alla coscia destra rimediata nell’ultima seduta pre-impegno con i sardi di Lopez, in vista della gara contro il Milan. I tempi sono stretti, però esiste un deciso ottimismo sul rientro del forte difensore argentino e le indicazioni lo confermano: viceversa, Vitor Hugo si prenderebbe il posto accanto ad Astori per la terza gara di fila da titolare.



ULTERIORI RIENTRI - I seppur pochi giorni dalla Lazio al Milan - scrive il quotidiano - consentiranno invece a Biraghi di smaltire la febbre in maniera definitiva e l’esterno sinistro ex Pescara dovrebbe essere una delle novità nell’undici iniziale rispetto a Roma insieme a Sportiello, Badelj e Simeone, più Laurini che a destra è il favorito d’obbligo se Pioli torna alla difesa a quattro e, di conseguenza, più Thereau nel tridente offensivo completato ovviamente da Chiesa.