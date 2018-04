"Giovedì 26 Aprile si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico una partita d’allenamento. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 14:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale. Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.", lo comunica la Fiorentina sul proprio sito ufficiale.



All'interno della seduta avrà luogo una partita amichevole contro il Signa, società militante nel girone B dell'Eccellenza toscana, decima in classifica e invischiata nella lotta per la salvezza.