Non è ancora ben definita, almeno agli occhi della stampa, la formazione della Fiorentina per la gara contro l'Udinese. Plebiscito per la difesa a quattro davanti a Sportiello. Per il Corriere Fiorentino ci saranno Benassi e Veretout a fare da diga a centrocampo, mentre alle spalle di Simeone agiranno Chiesa, Saponara ed Eysseric. La Repubblica inserisce Dabo a centrocampo e sposta Benassi più avanti al posto del francese ex Nizza. Infine La Nazione, che mette Falcinelli titolare al posto del Cholito, Chiesa-Saponara-Gil Dias sulla trequarti e Veretout e Benassi in mediana.