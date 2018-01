Stefano Pioli lavora duro per la trasferta della Fiorentina in casa della Sampdoria. Con Astori e Veretout squalificati, il tecnico dovrà cambiare formazione. I dubbi maggiori a centrocampo: Vitor Hugo prenderà il posto di Astori in difesa visto che di recente ha dato qualche garanzia in più, mentre al posto del francese potrebbe esserci Sanchez, anche se è un giocatore in uscita. Intanto oggi è in programma una doppia seduta, mentre domani i viola affronteranno in un’amichevole il Grassina, squadra che milita nel campionato di Eccellenza.