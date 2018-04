Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro la Lazio.



Queste le sue dichiarazioni: "Dopo la morte di Astori è cambiato tutto. Oggi siamo una squadra più compatta, siamo tutti più vicini l’uno all’altro. Stasera abbiamo una partita contro una squadra forte, proveremo a fare del nostro meglio. Tutte le gare sono difficili in Italia, questa è una grande occasione per far un’altra grande prestazione come stiamo facendo ultimamente. Bisogna rimanere sempre concentrati".