La Fiorentina comunica sul proprio sito la visita in sede dell'attaccante classe 2000 Dusan Vlahovic, proveniente dal Partizan Belgrado e già acquistato per la prossima stagione. Il calciatore serbo era in città per risolvere alcune formalità burocratiche legate al suo tesseramento. Vlahovic, che tornerà in Italia il prossimo 16 marzo e ha già scelto la maglia numero 18, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono molto felice e orgoglioso di vestire questa maglia, darò il mio meglio in campo per onorarla. Voglio segnare tanti goal e portare gioia a tutti i fans della Fiorentina. Non mi piace descrivermi a parole, ma preferisco che sia il campo a parlare per me e mostrare quello che so fare. Uno dei miei punti di forza è il mio mancino e cercherò di migliorare per dare il massimo. Nella Fiorentina del passato mi sono piaciuti molto Stevan Jovetic, che viene dai Balcani come me, ma ovviamente per la mia posizione in campo anche Luca Toni e Batistuta. Mi ispiro alle loro qualità e lavorerò duro seguendo il loro esempio".