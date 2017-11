Stasera al 'Franchi' nuovo appuntamento con la storia per la Fiorentina Women's nella Women's Champions League. Le ragazze viola affronteranno negli ottavi di finale il Wolfsburg, una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, dopo aver eliminato nel turno precedente il Fortuna Hjorring, comunque più quotato delle toscane. La prossima settimana, in terra teutonica, il ritorno.



LE PAROLE - Il tecnico gigliato Sauro Fattori ha dichiarato in conferenza stampa: Il Wolfsburg non ha punti deboli, sta a noi studiare bene la situazione. Sarà difficile applicarlo. Loro sono grandi favoriti, puntano a vincere la Champions e hanno una struttura importante. Noi cercheremo di dare il cento per cento sperando che non vadano al massimo". Anche l'allenatore del Wolfsburg Lerch ha preso la parola alla vigilia della sfida: "So che la mia squadra è favorita, ma ha rispetto per la Fiorentina e giocherà a viso aperto. Tutte le giocatrici sono a disposizione e intensificherò attacco e difesa. Sappiamo che squadra è quella viola squadra e non vogliamo focalizzarsi su un giocatore singolo, anche se conosciamo bene Linari, Bonetti. Queste sono squadre che si fanno trasportare dal calore dei loro tifosi. Siamo stati contenti di affrontare la Fiorentina e lo faremo con grande rispetto. L’italia ha intrapreso un percorso importante di miglioramento della loro esperienza".