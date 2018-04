Il trasferimento a sorpresa di Rafik Zekhnini al Rosenborg fino a giugno è una delle notizie di giornata. L’esterno classe ’98 torna in Norvegia quasi nove mesi dopo essere arrivato alla Fiorentina dall’Odd. E rientra in patria per fare il tappabuchi. La formazione di Trondheim, infatti, è in grave emergenza sulla trequarti, dovendo fronteggiare l’infortunio di Adegbenro e le condizioni precarie di Helland e de Lanlay. Per Zekhnini, dunque, c’è la forte possibilità di giocare tante partite da qui al 30 giugno, data in cui terminerà il prestito. Lo riporta ViolaNews.com.