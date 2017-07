Un'altra giornata non banale, stavolta necessaria a tramutare le voci in fatti. O almeno, in dichiarazioni. Parla, al termine dell'incontro con il procuratore di, ed affronta tutti i temi più caldi del mercato della Fiorentina: "Bernardeschi non rinnoverà. Borja? C’è l’Inter. Vogliamo tenere Kalinic", questo in poche parole il senso del discorso. E dopo l'addio ormai certo del talento cresciuto nel vivaio, il WhatsApp incriminato del centrocampista spagnolo arriva anche la secca smentita dell'attaccante croato che, nel giro di un'ora, fa recapitare la sua versione dei fatti: "Grazie Fiorentina ma io voglio andare al Milan". Altro giro, altra corsa.- Lo aveva dichiarato a più riprese di avere il viola cucito sulla pelle. Federico Bernardeschi, nel giro di pochi mesi, sembra però aver cambiato idea: merito di un mercato in continua evoluzione e un'ambizione che, a suo modo di vedere, non combacia con quella della società viola. Non rinnoverà con la Fiorentina, una decisione annunciata che non sorprende ma allo stesso tempo ferisce Firenze che, per un lungo periodo, aveva visto in lui una possibile bandiera. Lainsiste, probabilmente sarà lei ad aggiudicarselo: 40 milioni più bonus e casomai l'inserimento di una contropartita (piacciono aa Corvino) dovrebbero bastare.- L'ennesima figuraccia dal punto di vista comunicativo per la Fiorentina è arrivata a causa della questione legata alla cessione di: Corvino ammette di non volerlo vendere, il giocatore fa recapitare al popolo calcistico la sua versione, in cui ringrazia i viola ma dichiara di voler andare al. Nella serata di ieri, il direttore generale gigliato ribadisce la propria decisione. Ai posteri l'ardua sentenza. L'attaccante ha già l'accordo con i rossoneri sulla base di 2,5 milioni più bonus (a salire fino a 3 milioni) a stagione: manca l'accordo tra le società.- È bastato un messaggio vocale su WhatsApp, pratica talvolta abusata dai giovani ed odiata da una grande fetta della società odierna. Il centrocampista ha affidato al social network le proprie confessioni, successivamente divulgate. La Fiorentina ha fatto sapere di aver girato tutto ai suoi legati, ma è l'ennesima vicenda paradossale che colpisce una squadra in cerca della ripartenza. L'Inter intanto aspetta Borja Valero, lo vorrebbe già in ritiro e la sensazione è che si chiuderà a breve. Poi sarà il tempo delle frecciate verbali.- La pioggia di milioni destinata a cadere sulle casse della Fiorentina alimenta anche le voci in entrata: Corvino lavora su più fronti, dalla definizione della difesa - sono già stati ufficializzati- alla ricostruzione dell'attacco.viaggiano un gradino sopra gli altri: per il primo la situazione è in stand-by anche a causa della vicenda legata a, per il secondo la richiesta del Genoa è esosa ma si continua a trattare. Attenzione poi ai talenti sudamericani, come. Il mercato a Firenze scotta e le fiamme non accennano a placarsi. Almeno per adesso.