Come in una storia d'amore, quella tra un calciatore e il suo pubblico è una. E' così, piaccia o non piaccia, il ritorno di un ex - specialmente se importante - non può e non viene lasciato passare in osservato.per due motivi: prima di tutto c'è lache per la Fiorentina non è mai una partita normale, e poi c'è. L'ex, il numero 10, quello che quest'estate ha deciso di intraprendere la strada per Torino. Verrà fischiato, e anche con una certa intensità, è certo. Ma non è certo il primo...