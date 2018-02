Sabato sera estremamente amaro per Mario Balotelli. Non solo infatti il suo Nizza è stato battuto dal Dijon, ma lo stesso Super Mario è stato protagonista di una vicenda che in Francia sta facendo molto discutere. Balotelli infatti, dopo aver sbagliato una rovesciata, è stato prima beccato dal pubblico avversario, poi l’ha zittito portandosi l’indice alla bocca. Un gesto che è costato un’ammonizione all’ex attaccante di Milan e Inter. Balotelli ha subito spiegato all’arbitro di aver udito alcuni insulti razzisti rivolti alla sua persona, tanto che lo speaker dello Stade Gaston Gérard è intervenuto per richiamare i tifosi di casa.



PARLA IL PRESIDENTE - Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club transalpino, ha voluto manifestare la sua vicinanza a Balotelli dopo l’accaduto: “Ci siamo presi il tempo per consultarci con le varie parti prima di esprimerci sull’argomento. Ci spiace che Mario abbia dovuto nuovamente subire atti di razzismo. E’ una cosa imperdonabile e purtroppo non è la prima volta che accade. Ha tutto il nostro supporto. Come ha precisato il tecnico del Dijon, Olivier Dall’Oglio, si è trattato solo di ‘uno o due idioti’. La pensiamo così anche noi e Mario non ha voluto aggiungere nulla dopo la partita. Non ho motivi per mettere in dubbio la buona fede della dirigenza del Dijon, si è trattato di un caso isolato, di cose che possono accadere ovunque. Tutti noi abbiamo la stessa convinzione, non c’è posto per il razzismo in uno stadio di calcio e in nessuna altra parte”.