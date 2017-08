Ladies and gentlemen, your new FIFA Interactive World Cup Champion! #FIWC17 pic.twitter.com/hYe7y8dfXi — #FIWC17 (@FIWC) 18 agosto 2017

Torneo e finale da dominatore assoluto:Il 20enne di Birmingham è il vincitore della, dopo essersi aggiudicato il tabellone XBox ha strapazzato nello showdown finale Kai 'Deto' Wollin, campione lato PS4, con un 3-3 all'andata su PlayStation e un sonoro 4-0 al ritorno su XBox. Gorilla (foto Twitter FIWC) conquista così non solo il titolo ma anche i 200mila dollari in palio per il vincitore. Sfortunato l'unico italiano qualificato alla competizione:è stato eliminato in semifinale di PS4 al golden gol da TimoX, battuto poi in finale da Deto.