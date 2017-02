Mati Fernandez domenica sera affronterà la sua ex squadra, la Fiorentina, con la casacca del Milan in un’avventura in rossonero che sino ad ora non ha regalato grandi soddisfazioni al centrocampista. Secondo Fox Radio, Mati Fernandez, sarebbe finito nel mirino del River Plate, pronto a portarlo in Argentina e strapparlo ad un Milan che farebbe ben poco per trattenerlo.