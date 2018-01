L'esterno della Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato a Sky Sport, nel prepartita della gara contro l'Inter: "Abbiamo lavorato molto sulla testa, avevamo bisogno della pausa. Siamo carichi e vogliamo fare una bella partita. Mercato? Non ci pensiamo. L'Inter? Sarà complicata la corsa per il quarto posto, c'è anche la Lazio. Adesso Napoli e Juventus sono avanti e dobbiamo stare attenti alla corsa a tre, che comunque non passerà da questa sera, ma sarà importante e ci dirà a che punto siamo. Il mio ruolo? Sono pronto a dare tutto come sempre, gioco dove mi mette il mister".