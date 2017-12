Dal calcio al cinema il passo non è poi così breve per molti, ma non per Alessandro Florenzi. Oggi pomeriggio il numero 24 della Roma ha fatto il suo esordio da doppiatore entrando negli studi di doppiaggio della Lucky Red per dare la voce ad uno dei personaggi de “I Primitivi“, film di animazione in uscita a febbraio 2018. Il calciatore giallorosso, ovviamente, non sarà l’unico VIP a prestare la sua voce. Tra gli altri anche Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Greg, Corrado Guzzanti e Chef Rubio