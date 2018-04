Così Alessandro Florenzi ha parlato a Premium Sport dopo Liverpool-Roma: “Speranze riaccese? Ci siamo persi dopo la prima mezz’ora, eravamo praticamente morti, loro non ci hanno uccisi e noi col nostro orgoglio abbiamo riaperto la partita. 90 minuti all’Olimpico saranno lunghi, dobbiamo fare qualcosa di importante. Se abbiamo l’energia per fare l’impresa? Fisicamente ci siamo, non è quello il problema. Sappiamo che sarà più difficile di Roma-Barcellona, le caratteristiche sono diverse. Dobbiamo fare una partita importante, giocare 90 minuti col coltello tra i denti, senza vivere di rimpianti. Liverpool attaccabile in difesa? Dobbiamo lavorare su questo e sulla fase difensiva, dobbiamo evitare di prendere gol come quelli di oggi. Promesse? La Roma non scenderà in campo battuta, darà il sangue per questa partita”.