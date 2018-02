Rinnovo o addio, sono settimane roventi per il futuro di Alessandro Florenzi alla Roma: continua l'incertezza sul prolungamento di contratto del 24 giallorosso e sull'edizione odierna di Tuttosport emergono dettagli sui rallentamenti. Il nodo sarebbe costituito dalla durata del contratto: Florenzi vuole una scadenza lunga, a causa dei paletti del Fair Play Finanziario invece Pallotta e Monchi potrebbero non soddisfare questa richiesta e conterebbero di chiudere offrendo un leggero ritocco di ingaggio.



DAL NO AL MILAN ALLA JUVE - Fonti vicine al giocatore, racconta Tuttosport, lo vogliono aperto a una nuova avventura qualora non si trovasse l'accordo con la Roma (ora il contratto scade nel 2019) e se Florenzi ha già rifiutato una proposta (a cifre più alte di quanto percepito finora) dal Milan, la nuova tentazione potrebbe essere costituita dalla Juventus: italiano, duttile (potrebbe essere schierato da terzino, mezzala o più alto sulla fascia), esperto e di personalità, corrisponde al profilo di giocatore sul quale i bianconeri stanno investendo negli ultimi anni. In caso di mancato rinnovo dunque la Juve sarebbe pronta a inserirsi, contando su un alleato in più: ottimi i rapporti tra gli uomini mercato torinesi e l'agente Alessandro Lucci, testimoniati dall'affare Bonucci al Milan della scorsa estate.