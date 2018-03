Al termine della sfida contro il Bologna, Alessandro Florenzi ha analizzato il pari ai microfoni di Sky Sport: "Prestazione da 6 meno perché siamo riusciti a riprendere una partita dove abbiamo creato tanto ma non abbiamo sfruttato. Loro un tiro, un gol. Non è tutto da buttare, ci sono cose da prendere e portarsi dietro.



SALTO DI QUALITA' - "Deve partire da dietro il cercare di girare palla più velocemente, per facilitare poi gli esterni nell'uno contro uno. Dobbiamo fargli arrivare palla e fargli puntare l'uomo. Oggi il Bologna ha giocato a 6 dietro, non era facile trovare spazio. Serviva movimento però non è tutto da buttare".



TERZO POSTO - "Mi aspettavo e mi aspetto una corsa fino all'ultimo tra noi, Inter e Lazio. Le prossime giornate potranno mettere un bel timbro sul terzo posto".



SCHICK - "Secondo me un club può aspettare un giocatore quanto decide di aspettare. Schick è un ragazzo giovane e molto bravo. Come abbiamo, forse voi no, aspettato Ünder, che poi ci ha sorpreso. Il nostro lavoro è quello di essere un gruppo anche quando fai una partita non fatta bene, e questo non vale per Schick ma per tutti i giocatori della Roma. Lui deve stare tranquillo, lavorare e allenarsi bene. Fare quel qualcosa in più che serve a tutta la squadra".



TESTA AL BARCELLONA? - "Non credo altrimenti non avremmo fatto tutti quei tiri".