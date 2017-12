Il match perso contro la Juventus brucia ancora in casa Roma, soprattutto pensando all’occasione di Schick a tu per tu con Szczesny nei minuti di recupero del match. Ma Alessandro Florenzi non si butta giù: “Usciamo a testa alta. Ora andiamo avanti, con lavoro e forza di gruppo per rialzarci e tornare a vincere! Buon Natale a tutti voi e sempre FORZA ROMA!“, scrive il numero 24 su Instagram. Ora i giallorossi avranno due giorni di riposo per festeggiare il Natale in famiglia, poi da martedì mattina si torna in campo a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di sabato prossimo col Sassuolo.