Antonio Floro Flores, attaccante napoletano del Bari, si è ritrovato più e più volte a giocare al San Paolo da avversario ai tempi dell'Udinese, in quanto Di Natale ha spesso disertato la trasferta. Queste le parole del centravanti dei pugliesi a Il Messaggero Veneto a riguardo: "Non giocare a Napoli o altrove perché si è tifosi di quella piazza, è offensivo per i tifosi di cui difendi i colori. Non condivido il comportamento di Di Natale, io vado a giocare a Napoli da giocatore dell’Udinese che, tra l’altro, mi sta pure pagando".