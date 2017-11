L’Udinese aspetta importanti risposte da. L’esigente pubblico friulano aspetta quel Fofana che era esploso nelle 22 partite della scorsa stagione, sotto la guida di Gigi Delneri. Il club della famiglia Pozzo ha puntato forte su di lui investendo una cifra importante per la strategia della societ:. Sul più bello l’anno scorso Fofana si è fermato: grave infortunio al perone e stagione finita. Quest’anno sembra ancora fuori condizione. Il pubblico di Udine lo ha pesantemente fischiato nelle ultime gare, Delneri invece continua a supportarlo. La fiducia nei confronti del centrocampista non è mai mancata, ma oraDelneri gli chiede progressione e gol per ritrovarsi.- Attendono Gigi Delneri e l’Udinese,. I rossoneri stanno monitorando con grande attenzione Fofana.e del suo staff, nonostante un avvio di stagione non entusiasmante. Gli osservatori rossoneri seguono da vicino Fofana, così come Jakub Jankto, altro talento dell’Udinese molto apprezzato dalla società rossonera. Il Milan, infatti, sta seguendo i due profili in vista del mercato di gennaio., più vicino all’ivoriano per caratteristiche fisiche e tattiche. Il Milan ci pensa, ma date le difficoltà che potrebbero sorgere dal punto di vista economico, il colpo potrebbe essere rimandato alla prossima estate., per questo i rossoneri vogliono avere risposte più convincenti prima di investire una simile cifra. Udinese e Milan aspettano la svolta, seppur per motivi diversi...