Un ingresso in campo con grande personalità e una prestazione super che ha convinto tutti di quanto il fastidioso problema fisico che ha contraddistinto il suo inizio di stagione sia ormai alle spalle. Seko Fofana ha ancora una volta convinto tutti superando nel confronto diretto quel Lucas Torreira che aveva incantato nella vittoria della Sampdoria sul Milan e che, così come lui, è oggi uno dei centrocampisti più richiesti sul mercato.



PRESTAZIONE SUPER - Subentrato nella ripresa della sfida contro la Sampdoria poi vinta per 4-0 dall'Udinese Fofana ha preso in mano il centrocampo friulano con accelerazioni letali, procurandosi due dei tre rigori concessi e strappandone con personalità la battuta dell'ultimo a Maxi Lopez. Una prestazione super dovuta anche al lavoro attento fatto da Gigi Delneri in sede di preparazione con Fofana che ha dovuto perdere diversi chili di troppo, accumulati per colpa dell'infortunio al perone, per poter tornare al 100%.



IL MILAN E' CONVINTO - Una performance degna di nota e che riporta Fofana al centro del calciomercato. Il Milan da tempo ha scelto di seguire sia lui che il compagno di reparto Jankto. Due nomi che il ds Massimiliano Mirabelli sta seguendo in vista di un mercato di gennaio che si prospetta interessante. Il club rossonero farà un tentativo per fare di Fofana il vice-Kessie entro il mercato di riparazione, ma date le difficoltà che potrebbero sorgere dal punto di vista economico il colpo potrebbe essere soltanto rimandato alla prossima estate.