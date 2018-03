Foggia-Cesena 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 42’ Laribi (C), 47’ Agnelli (F), 90'+5' Mazzeo (F)



Foggia (3-5-2): Guarna, Tonucci, Camporese, Loiacono, Fedato (72’ Scaglia), Agnelli, Greco, Deli, Kragl, Mazzeo, Duhamel (72’ Nicastro). All. Stroppa.



Cesena (4-4-1-1): Fulignati, Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone, Vita (46’ Kupisz), Schiavone, Di Noia (64’ Fedele), Dalmonte (72’ Chiricò), Laribi, Moncini. All. Castori.



Arbitro: Marini di Roma 1.



Ammoniti: 62’ Donkor (C), 90'+4' Laribi (C).