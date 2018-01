Il Foggia ha ufficializzato questa mattina l'acquisto dal Crotone di Oliver Kragl che si trasferisce in Puglia in prestito con diritto di riscatto. Un affare anticipato nella giornata di ieri dalla splendida fidanzata dell'esterno d'attacco, la bellissima Alessia Macari.



Diventata famosa per il ruolo de "La Ciociara" nel programma Avanti un Altro e per aver vinto il Grande Fratello VIP, Alessia è sempre al centro delle attenzioni dei tifosi per gli scatti hot che posta sempre sui propri profili social su cui è attivissima. Proprio su instagram ha postato ieri una foto in cui si mostrava in macchina insieme al calciatore in viaggio verso? Foggia, ora è ufficiale. Ed ecco Alessia nella nostra gallery.