Foggia-Cremonese 2-3 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 35' Coletti (F), 38' Beretta (F), 39' Brighenti (C), 44' Mokulu (C), 56' Piccolo (F)



Foggia (4-3-3): Guarna, Loiacono, Camporese, Coletti, Celli, Agazzi, Vacca, Deli (46' Gerbo), Chiricò (46' Fedato), Mazzeo, Beretta (72' Nicastro). All. Stroppa.



Cremonese (4-3-3): Ujkani, Almici, Canini, Garcia, Renzetti, Arini, Croce, Pesce (66' Cavion), Piccolo (76' Castrovilli), Brighenti, Mokulu (83' Marconi). All. Tesser.



Arbitro: Ghersini di Genova.



Ammoniti: 54' Gerbo (F), 79' Almici (C).