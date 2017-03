Enrico Guarna, portiere del Foggia, parla a gianlucadimarzio.com del suo passato a Bari e della stagione che stanno vivendo i rossoneri, capolisti nel Girone C di Lega Pro: "L’ultima a Bari, è stata un’annata particolare per me. Uno sfortunato episodio mi ha condannato (Bari-Crotone terminata 2-3, ndr), ma non c’è problema. Mi sono assunto le responsabilità e sono andato avanti, del resto ognuno ha il suo percorso. Bari è stata una tappa molto importante per me, mi hanno dato la possibilità di giocare dinanzi a sessantamila persone, e di coltivare tante amicizie che ancora ho. In molti, da Bari, vengono a trovarmi spesso qui a Foggia".