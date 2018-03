Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Mario Balotelli in chiave nazionale: "Io penso che i talenti vadano comunque conservati, al di là di qualche errore di gioventù. Ora si sta distinguendo in maniera positiva. Io penso possa solo far bene al calcio italiano che ne ha bisogno".



SUI TIFOSI E STROPPA - "I tanti tifosi in trasferta? Un'emozione incredibile, importante e con il loro appoggio possiamo dare un contributo in questo campionato. Rinnovo di Stroppa? Io la penna non ce l'ho però per adesso si sta comportando bene. Vediamo".