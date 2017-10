Lucio Fares, presidente del Foggia, parla al Corriere del Mezzogiorno del momento difficile della squadra allenata da Giovanni Stroppa: "Attraversiamo un momento complicato, inutile nasconderlo. Ma bisogna mantenere la calma e la serenità, perchè abbiamo i mezzi per tirarci fuori da questa situazione. Il torneo cadetto quest'anno è molto equilibrato e impegnativo, come ce l'aspettavamo: non lo abbiamo sottovalutato. Naturalmente non ci aspettavamo di trovarci, dopo 11 giornate, al penultimo posto. Ma il calcio non è una scienza esatta e non tutte le previsioni trovano riscontro. In questo momento il disfattismo non porta a nulla e non serve individuare capri espiatori. La serie B è un patrimonio che ha un grande valore per la nostra città e società: ci impegneremo al massimo per conservarla, abbiamo tutto per farcela".