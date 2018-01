Vincenzo, numerodel, tenuto fuori dall'inizio della stagione, saluta il club pugliese con un toccante messaggio su Instagram: "Della società e del mister non parlo perchè è giusto cosi...perchè loro non lo hanno capito quanto ho amato questa maglia e questa città, non hanno capito quanto avrei voluto dare ancora, non hanno capito che per me questo sia il posto migliore dove giocare a pallone e avrei dato ancora un pezzo d'anima per far felice questa gente...mi sono sentito importante davvero qui...ho sofferto e ho gioito tanto e poi ho sofferto ancora...a star fuori, a guardare...ora vado che è giusto così, forse è giusto non parlare...ma una cosa sola volevo dire: mi mancherete e tiferò sempre per voi, Forza FoggiaVINCENZO SARNO 10".