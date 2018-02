Fabio Mazzeo, attaccante del Foggia, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Carpi: "Sono stato male dopo l'infortunio al ginocchio, sono stato fuori circa due mesi. Fa piacere essere tornato con queste vittorie e aver ritrovato compagni nuovi che ci stanno dando una grossissima mano. Pisa a gennaio? È tutto giusto, non posso smentire. C’è stata la trattativa, ma sono legato a questa società, non potevo andare via non me la sarei sentita. Sono stato felicissimo di allungare il contratto e vorrei rimanere qui il più a lungo possibile"