Fedele Sannella, patron del Foggia, ha parlato dopo la vittoria contro la Casertana : "Abbiamo vinto con autorità, senza lasciare spazio a dubbi. D'altronde non si fanno 77 punti per caso, non si costruiscono 9 vittorie consecutive con gli episodi e con la fortuna, ma solo con tanto lavoro e con la convinzione di poter arrivare all'obiettivo finale, e noi, a tutto questo, ci abbiamo sempre creduto, dall'inizio della stagione. Stiamo facendo un campionato strepitoso, e la cosa è sotto l’occhio di tutti, ma chi ci insegue non molla nulla. E’ vero, abbiamo 6 punti di vantaggio, ma proviamo a metterci nei panni del Lecce, cosa faremmo? Non molleremmo di un centimetro proprio come stanno facendo loro. Sono sicuro che il Lecce vincerà tutte le gare da qui alla fine e noi non possiamo permetterci nessun calo di tensione, questo testa a testa fa onore a 2 società importanti che stanno rispettando le tradizioni che queste città meritano, dobbiamo riconoscere che anche il Lecce sta facendo un grande campionato, è uno spot straordinario per la Lega Pro, due pugliesi che si contendono lo scettro della B".