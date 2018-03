Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla in conferenza stampa in vista della sfida col Parma: "Sarà una partità d'altri tempi, ci sarà un'affluenza incredibile da parte dei nostri tifosi e ciò sarà bellissimo. Ci confronteremo con una squadra che fino a questo momento ha fatto davvero bene, proprio alla luce di questo sarà per noi un grande stimolo giocare: non vediamo l'ora".