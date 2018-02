Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, esulta a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Palermo: “Con l'uomo in più abbiamo tenuto meglio il campo. Volevamo almeno pareggiarla, ma nel secondo tempo la squadra mi è piaciuto. Abbiamo creato diverse occasioni. Cambi azzeccati? La differenza la fanno i giocatori. Ieri avevo detto che ero stato messo in difficoltà perché chi sta fuori spinge molto e tutti meriterebbero di giocare. Poi si cerca di fare delle correzioni, ma la qualità dei ragazzi fa la differenza, come per il tiro di Kragl. Duhamel? Assomiglia a Hubner, anche se è mancino. Come movimenti me lo ricorda. Lui non è ancora al top e questo ci fa ben sperare, non si allenava da un mese ed era indietro di condizione, per questo ha fatto fatica all'inizio. Non è abituato a certi carichi di lavoro. E' in crescita, si è integrato nel gruppo e riesce ad inserirsi al meglio. Nel primo tempo è mancata forse la personalità, contro una squadra molto fisica e ha qualità nei singoli. Volevamo fare densità per coprire gli spazi, su questo campo non è mai facile. Guardando la classifica potremmo avere qualcosa in più, abbiamo sempre cercato di meritare il risultato con il gioco, ma ci sono stati dei passi falsi”.