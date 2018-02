Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla a Sportitalia del momento positivo che sta vivendo il club pugliese: "La gara di sabato testimonia quanto di buono stiamo facendo nell'ultimo periodo, in questo momento con queste quattro vittorie e' chiaro che abbiamo fatto un balzo in avanti. La fiducia della dirigenza? E' stato un attestato importante, siam sempre stati in zona play-out, probabilmente mi conoscono e mi hanno sempre dato supporto e stima, il mio lavoro e' continuato nello stesso modo, servivano i risultati e stanno arrivando. C'è sempre stata la volontà di proporre un buon calcio, le prestazioni nostre ci sono sempre state, prendevamo dei gol in maniera ingenua, i non risultati ci hanno portato a perdere un po' di convinzione. Il segreto di questo Foggia? Unità d'intenti, la società in primis, dalla famiglia Sannella a tutto il lavoro che è stato fatto, da Di Bari e Nember, che ha saputo prendere i giocatori giusti, al mio lavoro fino a quello del mio staff, e dei ragazzi. Le prestazioni di chi è qui da molto tempo sono assolutamente positive e i nuovi si stanno integrando al meglio".