Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, dopo il k.o. contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non bisognava commettere errori. Abbiamo giocato un'ora e venti con un uomo in meno, non era semplice. Loro con quattro attaccanti ci hanno schiacciati nella nostra metà campo, piuttosto che subire come prima. Abbiamo fatto una gran partita, peccato per quella traversa che avrebbe potuto mettere in difficoltà il Parma anche dal punto di vista psicologico. Il lavoro di sacrificio è stato fatto al meglio per le nostre qualità, ma negli episodi cruciali non siamo stati bravissimi. Sicuramente ci sono stati degli spunti positivi. E' l'episodio dell'espulsione che mi fa arrabbiare, dalla rimessa del portiere non possiamo essere piatti e poi commettere quel fallo".



Sui tre gol subiti: "Dovrei rivederli. Quando un portiere fa una parata deve mandarla lateralmente".