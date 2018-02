Alla vigilia della sfida con il Carpi, l'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa della situazione del club rossonero: "Ora inizia il difficile, saranno due gare fondamentali. Carpi? Affronteremo una squadra che si difende molto bene e che nelle ripartenze è micidiale per i giocatori che ha a disposizione, dal canto nostro dobbiamo cercare di pensare solo ed esclusivamente al raggiungimento della salvezza il prima possibile. Come? Mettendo in campo la nostra attenzione, cattiveria e capacità di lavorare così come abbiamo fatto sino a questo momento, solo così possiamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati, le prossime due sfide casalinghe rappresentano di sicuro un jolly importante, dobbiamo approfittare della presenza del nostro pubblico, sono felicissimo di avere nuovamente i nostri tifosi allo Zaccheria".