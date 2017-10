Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla in conferenza stampa dopo il pareggio col Novara: "Al di là del calcio d’angolo, su cui non credo ci sia un problema, chi è andato a colpire di testa ha approfittato di un blocco fortuito, non provato. Bisogna essere più bravi, abbiamo fatto di tutto e di più per andare in vantaggio in una gara difficile, perché il Novara si è difesa bene. Al primo tiro in porta hanno beccato il gran gol all’incrocio, viziato probabilmente da un fallo su Agazzi. Dispiace per la personalità e la qualità che la squadra ha portato in campo, mi sarei aspettato che una volta passati in vantaggio, avremmo avuto la forza di chiuderla nelle occasioni create in ripartenze, ma anche di amministrare il gioco. Nel momento in cui hai tutte le situazioni ideali per poterla chiudere, non ne abbiamo approfittato. Con i cambi nel secondo tempo, si poteva fare una partita diversa. Mai mi è capitato di subire tre infortuni nel primo tempo. Non so le condizioni dei giocatori infortunati, così a caldo non saprei dare informazioni adeguate. Camporese è caduto male e ha preso una botta alla testa. Il centrocampo? Ha dato delle risposte importanti fino ad oggi, non mi sembrava opportuno cambiare. L’episodio finale su Chiricò? Non sono riuscito a vedere in modo ravvicinato cosa è successo. Sensazione dal campo? Sembrava rigore. Pari giusto? No. Meritavamo molto di più. I risultati si fanno con le occasioni, e abbiamo espresso molto. Non c’è stata partita secondo me. Dobbiamo migliorare sotto certi aspetti, sono dispiaciuto per i ragazzi perché sono incredibili per determinazione. Dobbiamo fare il salto di qualità, siamo indietro nel palleggio una volta andati in vantaggio".