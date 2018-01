Il tecnico del Foggia, Giovanni Stroppa, ha presentato nella consueta conferenza stampa la sfida di Chiavari contro l'Entella: "La squadra sta benissimo e si è visto sabato. Sotto il punto di vista tecnico non sono preoccupato. La squadra si deve esprimere sempre così e credo possa anche migliorare sotto il profilo del gioco in molte situazioni. Dobbiamo avere maggiore continuità in entrambe le fasi durante la partita. Ho notato un entusiasmo diverso e sono contento che la tifoseria abbia apprezzato quanto ha fatto la squadra sabato. I tifosi ci hanno dato forza e sarà fondamentale il loro apporto". Il tecnico dei satanelli ha parlato delle ultime vicende societarie: "Sannella? Massima solidarietà. Giocheremo anche per lui e mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e sono sicuro che ne uscirà benissimo. Sono sicuro che ciò non influirà sulla squadra. Franco ci ha dato le dovute rassicurazioni, qualora ce ne fosse stato bisogno. Abbiamo parlato anche con dei tifosi e credo che quanto accaduto possa darci più forza e darci più unione". Infine sul mercato: "Sono in piena sintonia con Nember, vedremo il da farsi e cosa succederà in quest'ultima settimana. Duhamel è ancora un po´ indietro. Ha lo svantaggio della lingua, anche se in campo si parla la lingua del calcio. Si vede che è un attaccante di razza e molto attivo sotto porta. Mi auguro ci siano le condizioni giuste per inserirlo. Non so se ci saranno difficoltà fisiche, ma per caratteristiche può essere inserito benissimo in questo contesto. Calabresi si è inserito e sta bene fisicamente, sembra che stia con noi da tanti mesi. Mazzeo sta bene fisicamente, ma anche se non stesse bene lo farei giocare, perché per me è imprescindibile perché so cosa può darmi. Ci manca il risultato, è la cosa che può darci linfa e forza maggiore".