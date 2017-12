Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone: "Mercato? Gradirei non parlarne ora, è importante la partita di domani. Bilancio? C'è sicuramente qualcosa che abbiamo lasciato, la partita di domani potrebbe dare una fotografia diversa. La settimana è andata bene. Indisponibili? Fuori Gerbo, dentro Nicastro, Mazzeo non ce la fa, Guarna, Empereur, Celli neanche. Modulo? Abbiamo due possibilità per ovviare all'assenza di Gerbo. Mercato? La mia volontà è di metter dentro giocatori di esperienza per aumentare la consapevolezza ed autostima. Mercato in B? Le squadre che potranno sentirsi in difficoltà faranno qualcosa. La differenza l'anno scorso l'abbiamo fatta negli uomini, che non hanno rotto l'equilibrio dello spogliatoio che ora è fondamentale"