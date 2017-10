L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato dopo la vittoria contro la Pro Vercelli: "Arrivati al vantaggio poteva esserci la paura di vincere, invece la squadra è sembrata molto matura, ha allargato la squadra avversaria e ha creato i presupposti per fare male all’avversario. Partita in salita e difficile, per come era iniziata, peccato per aver preso quel gol all’inizio, ma questa sera non posso che fare i complimenti ai ragazzi. Oggi siamo fuori dalla zona play-out, mi auguro che sia un punto di partenza importante per continuare a risalire la classifica"