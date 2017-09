Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, ha parlato alla vigilia del match casalingo contro il Palermo: "Sul passaggio al 3-5-2 di Avellino, dico con convinzione che è una scelta che rifarei, ma che potrò spiegare solo tra un mesetto. Siamo quelli visti a Foggia contro l'Entella. Abbiamo quel qualcosa in più in termini di cattiveria, di cuore e domani dobbiamo metterlo in campo. Nell'ambiente vedo delusione, ma non la voglia di buttare tutto all'aria. Il Palermo è una squadra che ha consapevolezza di essere la più forte del girone. Ha calciatori che potrebbero giocare tranquillamente in altre categorie, Coronado e non solo. Ma hanno dei difetti. Sento le pressioni, è giusto che sia così. Ma dobbiamo divertirci ad affrontarle, dobbiamo avere coraggio”.