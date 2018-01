Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Pescara: "Alla prima ripartenza non abbiamo fatto fallo e sono andati avanti. Non dico che la gara poteva essere chiusa ma ci abbiamo messo forza e abbiamo condotto soffrendo poco e nulla. Raccontiamo per l'ennesima volta di una partita stra-dominata ma senza risultato. Gli acquisti ci alzano il tasso tecnico e d'esperienza. Bisogna aspettarli e sperare di alzare la condizione. Io sono sereno e tranquillo, il mio lavoro è questo. Metto in campo una squadra che gioca, crea e merita in questa maniera ma dobbiamo essere più bravi e fortunati. Se avessimo finito la partita di oggi con tre-quattro gol di vantaggio non c'era nulla da dire"