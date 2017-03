Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia primo in classifica dopo la vittoria contro la Juve Stabia, ha così commentato il match ai microfoni di CalcioFoggia.it: "Mancano ancora 10 partite e 30 punti a disposizione. Io dico che l´importante è portare a casa il risultato, abbiamo tenuto bene sul vantaggio di 1-0, abbiamo giocato contro una signora squadra come la Juve Stabia che nell'ultimo quarto d´ora ha fatto vedere qualità importanti. Abbiamo avuto occasioni sul primo tempo per aumentare il vantaggio. Nell'ultimo quarto d'ora non abbiamo avuto un buon palleggio, ma ci può stare. Io non voglio guardare la classifica per una parte ma dall'altra la vedo perché siamo arrivati fin qui con carattere, determinazione, cattiveria e sacrificio non solo nella partita ma nella settimana. Questo spogliatoio lavora benissimo insieme. Abbiamo fatto strada per arrivarci e vogliamo mantenere quanto di buono abbiamo fatto fin qui. Credo che non siamo ancora al 100% ed abbiamo margini di miglioramento. Mi dispiace per chi gioca meno, ma c´è bisogno di tutti. Manca ancora tanto. Non abbiamo fatto niente, ma abbiamo fatto anche tanto".