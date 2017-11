Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa in conferenza stampa ha parlato della sfida contro la Ternana: “Dobbiamo guardare per prima cosa in casa nostra, cercando di dare di più e limando gli errori che abbiamo commesso in passato e che non ci hanno permesso di mettere in cascina più punti. Serve attenzione perché vogliamo e dobbiamo trovare continuità. Affronteremo una squadra imprevedibile, con buone individualità e che sa giocare a calcio. Il feeling tra squadra e i tifosi era quello che avevo chiesto e non lo vedevo all'inizio della passata stagione. La gente ha capito che la squadra aveva bisogno di stima, calore e coraggio e i tifosi anche in trasferta ci sostengono in grande numero. Le curve stanno facendo grandi cose con una sportività che va oltre lo scherno e lo sfottò sportivo. Divieto di trasferta a Bari? Magari hanno paura che andiamo là in diecimila. Questa ovviamente è una battuta perché mi spiace che una tifoseria così matura come la nostra non possa assistere a un derby come questo. Vedere settori vuoti quando li si potrebbero riempire è sempre un peccato”.