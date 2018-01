Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore. L’ormai ex attaccante rossonero, arrivato a Foggia nel gennaio del 2016, lascia il Foggia dopo aver disputato 77 gare (72 di campionato e 5 di playoff) in cui ha messo a segno 11 gol. A Chiricò vanno i migliori auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera da parte di tutta la famiglia del Foggia Calcio.